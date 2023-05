La festa per la conquista vicinissima del terzo titolo napoletano della Serie A 2022-2023 è caratterizzata dall’entusiasmo e dalla gioia dei tifosi azzurri, che hanno invaso le strade e i vicoli di Napoli per celebrare la storica vittoria. Tuttavia, non tutti hanno potuto godere dei festeggiamenti, in particolare le persone anziane che vivono in piccoli vicoletti e che hanno dovuto subire il rumore e gli urli dei tifosi fino a notte fonda soprattutto nella zona dei Quartieri Spagnoli dove sorge il murales di Maradona. In alcuni casi, questi anziani hanno reagito in maniera violenta, come dimostrato dai video pubblicati sulla pagina Instagram Welcometofavelas_4k, dove una signora sembra aver utilizzato una pompa per innaffiare i tifosi con acqua e, secondo alcune fonti, anche con candeggina. Questo comportamento non solo è inaccettabile, ma anche pericoloso per la salute dei tifosi coinvolti. Uno colpito dall’intruglio è infatti finito in ospedale.

È importante ricordare che il diritto al divertimento e alla celebrazione della propria squadra non giustifica comportamenti violenti o dannosi verso gli altri. È necessario rispettare i diritti degli altri e trovare un equilibrio tra la propria libertà di espressione e il rispetto della tranquillità e della sicurezza delle altre persone.