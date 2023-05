Marigliano è in preda all’ansia e alla preoccupazione per la scomparsa di Alfonso Espedito, un pensionato ottantunenne che è stato visto per l’ultima volta ieri mattina alle 10.30 mentre scendeva dai Monti di Santa Cristina verso il paese di Moschiano a bordo della sua auto rossa, una Atos. Da allora, non ci sono state più notizie e la sua famiglia e la comunità locale hanno lanciato un appello per aiutare a ritrovarlo. La segnalazione della scomparsa di Alfonso Espedito è diffusa anche nel popolare programma televisivo “Chi l’ha visto?”, aumentando così l’attenzione sulla sua sparizione. Il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, ha utilizzato i social media per chiedere aiuto alla comunità, sperando che l’unione di sforzi possa portare al ritrovamento dell’anziano.

“Aiutiamo Giovanni, nostro concittadino, a trovare suo padre”, ha scritto il sindaco Jossa in un post sui social media. “Non abbiamo notizie di Alfonso Espedito dalla mattina di ieri. Ha 80 anni ed è scomparso dopo essere salito a bordo della sua Atos rossa. Se qualcuno lo ha visto o ha informazioni su di lui, si prega di contattare i numeri seguenti: 3388338153 – 3383237752. Condividiamo queste informazioni e speriamo che Alfonso possa tornare a casa presto”.

Alfonso Espedito è descritto come un uomo di 1,60 metri di altezza, con i capelli brizzolati e gli occhi castani. Al momento della scomparsa, indossava un pantalone grigio e una polo dello stesso colore. È uscito di casa con i documenti, ma ha lasciato il suo cellulare a casa.