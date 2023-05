Nella notte tra sabato e domenica, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti su un tratto dell’A16 Napoli-Canosa per domare un incendio che ha coinvolto un autotreno diretto a Foggia. Il veicolo, carico di acqua minerale e proveniente da Avellino, ha preso fuoco mentre percorreva l’autostrada nel territorio del comune irpino di Bonito. Le fiamme sono state controllate e successivamente estinte dopo alcune ore di intervento da parte di due squadre dei Caschi Rossi, con il supporto di un’autobotte del distaccamento provinciale di Avellino. Questo incidente rappresenta l’ennesimo episodio in quel tratto dell’autostrada A16, ormai noto come “maledetto” per la frequenza di eventi simili. Tuttavia, la ripetitività di questi incidenti solleva interrogativi sulle possibili cause sottostanti e indica la necessità di avviare un’indagine approfondita.

Mentre le indagini ufficiali devono ancora essere condotte per determinare l’origine specifica dell’incendio, è importante considerare tutte le eventualità, comprese quelle legate a potenziali fattori strutturali o manutenzione inadeguata. Il fatto che più incidenti si siano verificati in questo stesso tratto autostradale indica che potrebbe essere necessario esaminare attentamente le condizioni.

La sicurezza delle autostrade è un aspetto fondamentale per la protezione dei conducenti e degli utenti della strada. In situazioni in cui si verificano ripetutamente incidenti simili, è importante valutare attentamente i rischi associati e adottare misure preventive appropriate. Ciò potrebbe includere un’ispezione più accurata delle infrastrutture, una maggiore manutenzione e un’analisi approfondita dei fattori che potrebbero contribuire a tali incidenti.

Le autorità competenti devono affrontare questa serie di incidenti in modo tempestivo ed efficiente, garantendo la sicurezza degli automobilisti e lavorando per individuare eventuali problemi ricorrenti. È necessario avviare un’indagine completa e accurata per determinare la causa di tali incendi e intraprendere azioni correttive, se del caso, al fine di prevenire futuri incidenti.