Dopo la Cumana anche la Circumvesuviana per celebrare il terzo scudetto del Napoli. Primo viaggio alle 17 da Porta Nolana. Ed intanto in previsione del maggiore afflusso di viaggiatori che si potrebbe registrare nella giornata di domenica 7 Maggio, in occasione della partita di calcio Napoli-Fiorentina in programma alle ore 18:00, EAV ha predisposto un rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee Flegree (Cumana e Circumflegrea) e sulla Metropolitana Piscinola-Aversa con prolungamento orario sino alla mezzanotte.

Tutte le info e gli orari sono su “ www.eavsrl.it

Le ultime corse sulle linee flegree e metropolitana sono le seguenti:

CUMANA

Da Montesanto alle ore 00:01 con arrivo a Torregaveta alle ore 00:42

Da Torregaveta alle ore 23:54 con arrivo a Montesanto alle ore 00.35

CIRCUMFLEGREA

Da Montesanto alle ore 23:36 con arrivo a Licola alle ore 00:19

Da Montesanto alle ore 00:00 con arrivo a Quarto alle ore 00:30

Da Licola alle ore 23:56 con arrivo a Montesanto alle ore 00.39

METROPOLITANA PISCINOLA-AVERSA

Da Piscinola alle ore 23:45 con arrivo a Aversa alle ore 23:58

Da Aversa alle ore 23:45 con arrivo a Piscinola alle ore 23:58