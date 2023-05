Due banditi hanno messo a segno una rapina ai danni di un corriere di Amazon, portando via centotrenta pacchi pronti per la consegna. L’agguato sembra organizzato nei minimi dettagli e si è svolto in pieno giorno in una strada tra via di Boccea e via di Val Cannuta, a Roma. I malviventi hanno costretto il corriere a fermarsi, minacciandolo con un coltello e facendolo scendere dal furgone carico di pacchi provenienti da ogni parte del mondo. Uno dei rapinatori è salito sul furgone, l’altro sull’auto, poi hanno fatto perdere le loro tracce.

Il furgone è ritrovato dopo 45 minuti in una strada distante sei chilometri dal luogo della rapina, ma i pacchi e i banditi erano già spariti. Gli agenti della polizia del commissariato Aurelio stanno indagando sul caso.