Una toccante vicenda si è conclusa a Barra, quando un uomo ha notato una anziana donna di 83 anni che camminava in stato confusionale lungo via Mastellone. Rendendosi conto della situazione, ha prontamente chiamato le forze dell’ordine per segnalare la presenza della donna, che si è poi scoperto essere affetta da demenza senile. I poliziotti della Volante del commissariato San Giovanni-Barra, rispondendo all’allarme, hanno immediatamente preso contatto con un figlio della donna per fornire informazioni e coordinare l’operazione di ritrovamento. Grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine, la vicenda ha avuto un lieto fine: l’anziana donna è riportata sana e salva a casa, suscitando grande felicità e gratitudine nella sua famiglia.

La prontezza e l’efficienza dimostrate dalla polizia nella gestione di questa delicata situazione hanno contribuito a salvaguardare la vita e il benessere di una persona vulnerabile. L’episodio mette in luce l’importanza di un rapido coinvolgimento delle forze dell’ordine e della collaborazione tra cittadini per garantire la sicurezza e l’assistenza alle persone che si trovano in difficoltà, specialmente quando si tratta di individui affetti da disturbi cognitivi o malattie neurodegenerative come la demenza senile.