Dolore per la morte di Ilenia Odoardi, una giovane infermiera di soli 37 anni e madre di tre bambini. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal marito Massimo D’Alesio attraverso un post commuovente su Facebook. Ilenia, insieme a suo marito, anche lui infermiere, si era dedicata anima e corpo alla professione sanitaria, mettendo a disposizione delle persone in difficoltà le proprie competenze e la propria umanità nel Teramano dove vivevano. Aveva lavorato per anni presso l’ospedale di San Benedetto del Tronto, dimostrando sempre grande dedizione e professionalità.

Ma la sua vita non era fatta solo di lavoro. Ilenia era anche una madre premurosa e attenta, che si prendeva cura dei suoi tre bambini con amore e dedizione. Con Massimo, aveva deciso di costruire una famiglia e di andare a vivere nella città natale del marito, Corropoli, dove avevano dato alla luce i loro tre figli. Il matrimonio, celebrato lo scorso luglio, era un momento di grande felicità per tutta la famiglia, una celebrazione della vita e dell’amore che legava Ilenia e Massimo.

Ora, invece, la comunità è scossa dal dolore per la prematura scomparsa di Ilenia. Il ricordo di questa giovane donna, che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, rimarrà per sempre impresso nella mente e nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta.