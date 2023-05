La comunità di Solopaca, un piccolo comune nella provincia di Benevento, è scossa dalla tragica notizia della morte di Emily Vegliante, una giovane carabiniere in servizio a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. La ventiquattrenne era anche madre di un bambino di quattro anni. L’incidente automobilistico che ha causato la sua morte è avvenuto ieri pomeriggio a Cento, in provincia di Ferrara, dove la giovane donna viaggiava a bordo di una Fiat Punto condotta da un collega poco più che trentenne. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma sembra che le due vetture si siano scontrate frontalmente con una Peugeot guidata da un uomo di 48 anni.

Il collega di Emily è trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre il conducente della Peugeot è portato all’Ospedale Sant’Anna di Cona per ricevere cure mediche. Purtroppo per Emily non c’era nulla da fare, la giovane donna è deceduta sul luogo dell’incidente.

La notizia della morte di Emily ha suscitato sconcerto e incredulità nella comunità di Solopaca, dove la ragazza era molto conosciuta e apprezzata. Il sindaco Pompilio Forgione ha istituito il lutto cittadino per il giorno dei funerali e le manifestazioni in programma per la domenica sono annullate.