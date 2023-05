Un’importante iniziativa di sostegno ai cittadini dei 74 comuni campani in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato è stata annunciata. Circa 40.000 famiglie saranno beneficiarie del Bonus Idrico Integrativo, una misura eccezionale di sostegno al reddito deliberata dal Consiglio di distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano. Secondo quanto comunicato dalla Gori, il gestore del servizio idrico, il Bonus Idrico Integrativo sarà erogato nel corso del 2023 e prevede uno sconto di 50 euro in bolletta per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 200 euro complessivi. Questa misura mira a fornire un sostegno concreto alle famiglie che si trovano in difficoltà economica.

Inoltre, sarà avviata l’erogazione dei contributi relativi a Stop Morosità, un’altra misura deliberata dal Consiglio di distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano. Questa misura è volta a eliminare la morosità pregressa nei nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico.

Complessivamente, sono stanziati circa 8 milioni di euro per entrambe le misure, rappresentando un impegno concreto verso i cittadini e le famiglie che necessitano di supporto.

Il presidente di Eic, Luca Mascolo, sottolinea l’importanza di queste iniziative nel migliorare il rapporto con i cittadini e garantire giustizia e solidarietà nel servizio idrico integrato della Campania. Il coordinatore del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Eic, Raffaele Coppola, evidenzia il successo delle iniziative e l’impegno nel coinvolgere le amministrazioni comunali e i cittadini stessi.

Il presidente di Gori, Sabino De Blasi, sottolinea l’importanza del Bonus Idrico Integrativo e di Stop Morosità come strumenti di solidarietà e responsabilità sociale per alleviare il disagio vissuto da molte famiglie. Grazie a una campagna di comunicazione diffusa e all’impegno delle amministrazioni comunali, si è raggiunto un vasto numero di cittadini, raggiungendo l’obiettivo prefissato.