Nella notte di sabato, un episodio tragico ha coinvolto la famiglia dei noti tiktoker Very e Sasy, quando il loro figlio quindicenne è finito accoltellato in via dei Carrozzieri, a Monteoliveto. L’attacco è sferrato da un tredicenne, che avrebbe inflitto due fendenti al fianco del ragazzo, al termine di un presunto litigio. Il giovane ferito è immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove è sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente, le ferite non hanno causato danni gravi agli organi interni, e i medici hanno stabilito una prognosi di 25 giorni per il completo recupero.

Le indagini condotte dalla Polizia hanno identificato il responsabile dell’attacco, ma poiché si tratta di un minore di tredici anni, è affidato ai genitori, in quanto non imputabile penalmente. Sarà il Tribunale per i Minorenni a valutare le conseguenze legali del suo gesto.

La madre del ragazzo accoltellato ha utilizzato TikTok per aggiornare i suoi follower sulle condizioni di salute del figlio e per esprimere le sue opinioni sulle motivazioni dell’aggressione. Secondo la madre, il litigio non sarebbe causato da motivi banali, ma dalla gelosia scaturita dalla popolarità dei genitori sul noto social network. Tuttavia, alcuni dei video pubblicati in seguito all’incidente sono successivamente cancellati a seguito delle segnalazioni degli utenti. Nonostante ciò, molte di queste registrazioni sono ricaricate su altri account, continuando a circolare online.

La madre del tredicenne accusato dell’accoltellamento è stata contattata dalla madre del ragazzo ferito tramite TikTok, sostenendo che non avesse ricevuto nessuna chiamata da lei e insistendo sul fatto che avrebbe dovuto controllare attentamente il suo figlio prima di consentirgli di uscire di casa, soprattutto se in possesso di un coltello.