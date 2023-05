L’episodio di violenza accaduto ieri sera ad Acerra, che ha portato all’accoltellamento di un uomo, è un evento sconvolgente e allarmante. La dinamica dei fatti è ricostruita grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che ha permesso agli agenti del locale commissariato di identificare l’aggressore e di procedere al suo arresto. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo è finito accoltellato in seguito a una lite avvenuta nei pressi di un bar di via del Pennino. Dopo il diverbio, l’aggressore si è allontanato per poi tornare poco dopo sul posto armato di coltello, colpendo la vittima con ferocia. La gravità del gesto è tale da configurare il reato di tentato omicidio, per cui il presunto aggressore, un 50enne di Acerra, è arrestato dagli agenti. L’uomo colpito è gravissimo alla Clinica Villa dei Fiori.

Questo episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di violenze che purtroppo si verificano con troppa frequenza nelle nostre città. L’utilizzo delle videocamere di sorveglianza, in questo caso, ha permesso di individuare e arrestare il colpevole, ma è importante che le autorità contino a investire nella prevenzione e nella sicurezza del territorio, al fine di garantire a tutti noi il diritto di vivere in un ambiente sicuro e tranquillo.