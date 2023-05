Un uomo è rimasto ferito con fendenti al petto e alla schiena in via Francesco Paolo Bozzelli, nel Rione Amicizia di Napoli. Le circostanze dell’aggressione sono ancora da chiarire. La vittima è immediatamente trasportata al Centro Traumatologico-Ortopedico (CTO) dove è sottoposta a un intervento chirurgico. Attualmente la prognosi è riservata e l’uomo è considerato in gravi condizioni ed in pericolo di vita.

Le autorità competenti, in particolare la polizia, stanno conducendo le indagini per determinare le circostanze esatte dell’aggressione e identificare il responsabile o i responsabili dell’atto. Ulteriori dettagli saranno resi noti man mano che le indagini procedono. Al momento non si esclude alcuna pista.