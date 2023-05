Una lite domestica ha avuto esiti tragici nella cittadina di Galatone, nel Salento, quando un violento alterco tra marito e moglie si è trasformato in un atto di estrema violenza. La donna è rimasta colpita da ustioni e ferite da coltello, mentre l’uomo, di origine marocchina, è ricercato dalle forze dell’ordine. L’incidente si è verificato nella loro abitazione di via Cadorna 36, dove la discussione tra i due coniugi è rapidamente degenerata in una serie di insulti e aggressioni. Secondo quanto riferito dai sanitari intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe cosparso la donna di alcol sul volto e sui capelli prima di appiccare il fuoco con un accendino, provocando gravi ustioni.

La violenza non si è fermata qui: l’uomo avrebbe poi estratto un coltello e inflitto due coltellate all’addome della moglie, una vicino all’ombelico e l’altra al fianco destro. La donna, in gravissime condizioni, è immediatamente trasportata in elisoccorso all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è ricoverata in Rianimazione e sottoposta a intubazione. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause scatenanti dell’alterco e approfondire ulteriormente le dinamiche dell’incidente.

La comunità locale è rimasta sconvolta da questa tragedia domestica, che mette in luce la necessità di affrontare seriamente la violenza domestica e garantire la sicurezza delle vittime. Si spera che la donna possa ricevere le cure necessarie per il suo recupero e che sia offerto sostegno alla sua famiglia in questo momento difficile.