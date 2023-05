Una donna di 27 anni arrestata dalla Polizia di Aversa in seguito alle indagini coordinate dalla Procura di Napoli. È accusata di aver accoltellato il suo convivente nella loro casa a Quarto, in provincia di Napoli, a causa di gelosia. La donna affronta l’accusa di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, e dell’uso di un coltello lungo 30 centimetri. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Polizia, la sera tra il 14 e il 15 marzo, la 27enne avrebbe aggredito l’uomo di 37 anni. Le ferite riportate sono state così gravi che ha dovuto essere ricoverato due volte in ospedale. Durante le testimonianze, l’uomo ha fornito diverse versioni dell’incidente: inizialmente ha affermato che le ferite gli erano state inflitte da un gruppo di migranti in seguito a una lite scatenata da commenti inappropriati rivolti alla sua compagna.

Le indagini della Polizia hanno successivamente rivelato che l’aggressione è avvenuta all’interno della loro abitazione e che la donna sarebbe stata motivata dalla gelosia. L’arresto è effettuato in base alle prove raccolte e alle testimonianze raccolte durante l’indagine.