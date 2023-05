L’aggressione avvenuta in Piazza del Popolo ad Avellino è un episodio di violenza che ha colpito una giovane vittima. Il ragazzo, un 17enne residente in un comune vicino ad Avellino, è finito aggredito da un gruppo di cinque giovani che lo hanno colpito causandogli un trauma cranico e ferite al volto. Fortunatamente, l’intervento della Polizia ha evitato il peggio e il ragazzo è portato in ospedale per le cure necessarie. Le indagini in corso stanno quindi cercando di stabilire le cause dell’aggressione. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, c’è quella di una relazione del ragazzo osteggiata dal gruppo, ma anche quella di una possibile programmazione della spedizione punitiva o un diverbio che è sfociato in violenza.

L’episodio di violenza avvenuto in Piazza del Popolo non è però un caso isolato ad Avellino. Negli ultimi tempi, si sono verificati diversi episodi di violenza tra giovani nel centro storico della città. Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, ha condannato l’atteggiamento violento dei giovani richiamando le famiglie e le istituzioni scolastiche alle rispettive responsabilità.

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha annunciato l’implementazione di telecamere di videosorveglianza nelle zone del centro storico e nei luoghi della movida per prevenire la violenza tra i giovani e garantire la sicurezza dei cittadini.