Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Portici a seguito di una segnalazione da parte del capostazione, riguardante un uomo che aveva occupato i binari. Gli operatori, giunti sul posto, hanno appurato che l’uomo in questione si era allontanato lungo i binari in direzione di Ercolano. I poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza la rete ferroviaria interrompendo la circolazione dei treni, al fine di evitare eventuali incidenti. Dopo aver individuato il 19enne cingalese irregolare sul territorio nazionale all’altezza di Villa Favorita, gli agenti lo hanno denunciato per interruzione di servizio pubblico.

L’episodio ha provocato inevitabili disagi per i pendolari e gli utenti del servizio ferroviario. Il comportamento dell’uomo, che ha causato la sospensione temporanea della circolazione dei treni, è stato quindi sanzionato dalle autorità competenti. L’operazione delle forze dell’ordine si è rivelata importante per garantire la sicurezza dei viaggiatori e per ripristinare la regolare circolazione dei treni. Si auspica che episodi di questo tipo non si verifichino più in futuro, in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico e la tutela della sicurezza dei cittadini.