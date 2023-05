Nel corso della notte, due minorenni sono rimasti feriti a Napoli. Un ragazzo di 14 anni è portato all’ospedale dei Pellegrini con una ferita da coltello all’addome. Sottoposto a un intervento chirurgico, si trova in prognosi riservata. Al momento, la dinamica dell’aggressione e il luogo esatto in cui è avvenuta devono ancora essere determinati, ma si sa che è accaduta nel centro di Napoli. La Squadra Mobile è responsabile dell’indagine su questo caso.

Intorno alle 4 del mattino, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Toledo, vicino alla Galleria Umberto I, in seguito alla segnalazione di un minorenne ferito. Si trattava di un ragazzo di 13 anni colpito alla gamba destra, presumibilmente con un coltello. L’aggressore, ancora sconosciuto, ha inflitto la coltellata per motivi ancora da chiarire. Il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dei Pellegrini ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi. Sono in corso indagini per comprendere la dinamica esatta dell’incidente.