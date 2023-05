Prima spintonato, poi gettato a terra e, reso incapace di opporre resistenza, preso a calci e pugni. La vittima è un ragazzino di 12 anni mentre i suoi aggressori sarebbero dei 15enni.

Un altro episodio di violenza insensata che vede il branco contro il singolo. E’ avvenuto all’esterno del centro commerciale La Birreria a Miano ed è stato anche ripreso.

Sono i genitori della vittima che hanno reso noto l’accaduto rivolgendosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Secondo il racconto dei familiari del 12enne, l‘aggressione è scattata senza alcuna motivazione e gli aggressori sono tutti estranei al ragazzo. I familiari hanno deciso di sporgere denuncia.

“Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine affinché si verifichi l’accaduto e si individuino tutti gli aggressori che dovranno essere puniti severamente. ”-ha dichiarato Borrelli- “La violenza è diventata un dogma per certi ragazzi che non sanno esprimersi se non attraverso essa. Quindi basta un nonnulla, anche soltanto uno sguardo, per far scattare la scintilla ed aggrediscono chicchessia anche rischiando di ammazzarlo. Bisogna mettere fine a questa follia che ha generato troppo vittime innocenti. Basta garantismo, basta tolleranza. Serve rieducazione, anche intervenendo sulle famiglie di questi ragazzi violenti e riformando la giustizia per i minori altrimenti le cose potranno soltanto peggiorare.”