Il 10eLotto, tra i giochi più popolari in Italia, ha portato fortuna alla regione campana nel concorso tenutosi martedì 23 maggio. Un giocatore di Somma Vesuviana ha centrato un 7 Doppio Oro, aggiudicandosi un premio di 37.500 euro. La vincita è stata motivo di gioia e sorpresa per il fortunato vincitore e ha portato una ventata di felicità nella comunità locale.

Il 10eLotto è un gioco numerico in cui i giocatori scelgono una combinazione di numeri e possono vincere in base al numero di numeri estratti che corrispondono alla loro selezione. Nel caso del 7 Doppio Oro, il giocatore deve indovinare sette numeri tra quelli estratti, inclusi i numeri “Oro”. La vincita di 37.500 euro rappresenta un ottimo risultato per il fortunato vincitore di Somma Vesuviana.

Non solo la Campania, ma l’intera Italia ha beneficiato dei premi generosi distribuiti dal 10eLotto. Nell’ultimo concorso, sono stati assegnati premi per oltre 27 milioni di euro in tutto il Paese. Nel corso del 2023, il 10eLotto ha raggiunto una cifra totale di premi di oltre 1,5 miliardi di euro, offrendo opportunità di vincita a numerosi giocatori.