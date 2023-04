Bending Spoons, una delle principali aziende tecnologiche in Europa, ha presentato i dettagli della nuova policy a supporto dei genitori, che ha lo scopo di mitigare i compromessi tra l’eccellenza sul lavoro e l’essere un genitore presente. I benefit della nuova policy sono probabilmente tra i più vantaggiosi attualmente offerti da aziende europee in termini di flessibilità, inclusività e supporto finanziario. In particolare Bending Spoons offre ai suoi collaboratori, indipendentemente da fattori come genere, stato civile e orientamento sessuale: permessi flessibili e illimitati con retribuzione al 100% in occasione dell’arrivo di un bambino (anche in caso di adozione).

Un budget una tantum di 10.000 euro per ogni collaboratore che intenda far ricorso a qualsiasi procedura o trattamento medico finalizzato a concepire o accogliere un bambino (inclusi congelamento degli ovuli, trattamenti di fertilità e adozione), fornito sotto forma di rimborso del 70% delle spese fino all’esaurimento del budget; un budget annuale di 10.000 euro per ogni collaboratore al fine di aiutare nelle spese per accudire un bambino (come baby sitter o scuole), fornito sotto forma di rimborso del 70% delle spese fino all’esaurimento del budget.

Tutti i dettagli relativi alla nuova policy di Bending Spoons sono disponibili sul sito dell’azienda. E Nicolle Wasserman, che guida people operations a Bending Spoons, ha spiegato così le motivazioni dell’azienda nell’offrire dei benefit così significativi: ”Abbiamo fatto del nostro meglio per fare concretamente la differenza nella vita dei nostri collaboratori, cercando anche di dare un esempio positivo ad altre aziende altrettanto ambiziose e progressiste sotto questo punto di vista”, sottolinea.