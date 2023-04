A Napoli, la Basilica di San Domenico Maggiore, situata nell’omonima piazza, è stata oltraggiata. Infatti, come ha segnalato un cittadino al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sulla facciata esterna è stato realizzato un murale. “Le sembra normale che hanno “disegnato” sulla parete della chiesa di piazza San Domenico maggiore?? Monumento storico! Ovviamente in quella piazza non c’è mai una pattuglia che presidia! “- ha raccontato il segnalante.

“Abbiamo denunciato la situazione all’Arcidiocesi e alla Soprintendenza affinché si provvedere a rimuovere quell’obbrobrio. “-dichiara Borrelli- “Purtroppo si continua a registrare un alto tasso di inciviltà, nonché disinteresse totale e disamore per la città e i suoi monumenti e gli edifici storici. Non si può più lasciare che vandali e incivili oltraggino Napoli e la sua storia, occorre cominciare a fare prevenzione seriamente ed essere intolleranti. Certe zone della città vanno fatto presidiare dalle forze dell’ordine.”