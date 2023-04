Un paziente di 50 anni proveniente dall’ospedale di Scafati con una severa polmonite e ricoverato presso l’ospedale Monaldi in Ecmo (circolazione extracorporea) “presenta un tampone positivo per influenza H1N1. Non si tratta quindi di influenza aviaria (H5N1), bensì di un ceppo influenzale già presente e diffuso”. Lo chiarisce in una nota l’ospedale Monaldi di Napoli.

“Dagli esami ematochimici preliminari, tuttavia – si legge – è emersa una rilevante immunodepressione (carenza di anticorpi IgG e IgM) per la quale sono in corso ulteriori accertamenti. La particolare condizione di immunodepressione del paziente ha, pertanto, contribuito alla severità del quadro clinico. Le condizioni cliniche restano severe e la prognosi, al momento, è riservata”.