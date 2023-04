Ieri sera un ragazzo di 16 anni è rimasto aggredito nella piazza interna del centro commerciale Vulcano Buono di Nola. L’aggressore, un coetaneo della vittima, lo ha colpito alla testa prima di fuggire insieme ad un gruppo di altre persone. La vittima è subito soccorsa e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Nola, dove ha ricevuto con una diagnosi di 10 giorni per “traumatismo della testa, non specificato – altre ferite del cuoio capelluto senza menzione di complicazioni”. Il giovane è rimasto in osservazione nella notte.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale e nei media, che hanno evidenziato l’escalation di episodi di violenza tra i giovani in Italia. Il fenomeno non è nuovo e richiede un’attenzione costante da parte delle istituzioni, della scuola e delle famiglie.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’aggressore e gli altri componenti del gruppo che lo hanno accompagnato nella fuga. Non si hanno ancora informazioni sulle motivazioni che hanno portato all’episodio, ma è evidente che si tratta di un gesto violento e gratuito, che ha causato notevoli conseguenze alla vittima.