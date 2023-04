Il Bonus Vacanze è un’agevolazione promossa dall’Inps che permette di coprire in tutto o in parte le spese per un soggiorno turistico in Italia. La novità del 2023 è l’edizione Estate INPSieme Senior, destinata a circa 4.000 pensionati, ai loro coniugi e ai figli disabili conviventi, a cui è riconosciuta la possibilità di godere di vacanze in varie località italiane come città d’arte, mare, montagna e terme.

Il bonus può essere richiesto dai pensionati a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché da coloro che risultano a carico della Gestione fondo ex Ipost. La domanda è da presentare esclusivamente online, utilizzando il sito web dell’Inps e la funzione di ricerca “Estate INPSieme Senior”. La procedura richiede l’autenticazione con SPID, CIE oppure CNS.

L’importo massimo del bonus vacanze erogato dall’Inps è di 800 euro per un soggiorno di 8 giorni e 7 notti in Italia, mentre per soggiorni più lunghi (15 giorni) il contributo massimo sale a 1.400 euro.

Il bonus vacanze può essere utilizzato nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, e l’ultima data per usufruirne è il 1° novembre 2023. La richiesta di agevolazione deve essere presentata entro il 13 maggio 2023.