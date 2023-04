Il bonus INPS da 1400 euro è un sussidio particolarmente allettante che si rivolge a una specifica platea di persone. In particolare, per ottenere il bonus è necessario essere pensionati a carico della Gestione Dipendenti Pubblici o avere aderito alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45. Anche i pensionati a carico della Gestione fondo ex Ipost possono presentare domanda. E’ destinato a coloro che desiderano fare una vacanza in Italia tra giugno e ottobre 2023. Il bonus può coprire sia il pacchetto turistico effettuato tramite tour operator o agenzie di viaggio, sia le spese di trasporto. L’importo del bonus dipende dalla durata del soggiorno, che può essere fino a 8 giorni/7 notti (800 euro) o fino a 15 giorni/14 notti (1400 euro).

La copertura del bonus varia in base al reddito annuo del richiedente: sarà al 100% per chi percepisce fino a 8.000 euro di reddito annuo e diminuirà all’aumentare del reddito, fino ad arrivare ad un massimo di 72.000 euro. Chi ha un reddito annuo superiore a tale importo non potrà richiedere il bonus.

Per richiedere il bonus INPS da 1400 euro, è possibile accedere al sito web dell’INPS e autenticarsi con le credenziali SPID, CIE o CNS, oppure chiamare il Contact Center INPS ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) o 06 164 164 (a pagamento da cellulare). È possibile presentare domanda solo fino al 17 aprile 2023. Le graduatorie saranno poi pubblicate sul sito dell’INPS entro il 18 maggio 2023 e i beneficiari che avranno ottenuto il contributo potranno accettarlo fino al 7 giugno 2023.