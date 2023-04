I carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di Domenico Bervicato, 22 anni, esponente dell’omonimo gruppo criminale del Napoletano, che deve rispondere di omicidio e dei connessi reati di detenzione e porto di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. L’uomo il 4 ottobre 2021 a Caivano ha ucciso Antonio Natale, esplodendo tre colpi di pistola che hanno colpito la vittima alla testa e al torace. Il ventiduenne e’ gia’ in carcere per reati di droga.

L’omicidio, nella ricostruzione degli inquirenti, è deliberato e premeditato per punire il Natale, responsabile agli occhi del clan di un ammanco di armi, droga e denaro al gruppo Bervicato, per conto del quale effettuava attivita’ di spaccio di droga. Il cadavere del Natale finì rinvenuto in un fondo agricolo il 18 ottobre 2021.