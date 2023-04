Una notizia tragica quella che riguarda il decesso probabilmente violento di Rosa Gigante, la madre di Donato De Caprio, conosciuto come il “salumiere di Tik Tok”. La donna è finita ritrovata morta nella sua abitazione a Pianura, Napoli, e al momento si sa solo che si tratta di una morte per omicidio. Gli inquirenti stanno svolgendo le indagini per fare luce sulla vicenda e capire le cause del decesso. Donato De Caprio, con i suoi video sui panini, era diventato molto popolare sui social network, raccogliendo milioni di follower soprattutto con la sua domanda “Con mollica o senza’”.

L’intera comunità di Tik Tok e i suoi fan sono rimasti molti colpiti dalla notizia e hanno espresso il loro cordoglio per la tragica scomparsa della madre del salumiere. Al momento sembra che una donna sia interrogata per il delitto.