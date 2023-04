Napoli si avvicina al tutto esaurito, con un boom di turisti portato non solo dalla bella stagione ma dall’attesa Napoli-Salernitana di domenica 30 aprile, come si evince facendo un giro sulle principali piattaforme online. Su Booking il 90% delle strutture non è più disponibile e per una stanza in albergo o in un B&B si parte da circa 300 euro a notte, scendono a poco sopra i 100 ma solo per un posto letto in dormitorio.

Passando a Trivago, il discorso non cambia: si parte da un minimo di 182 euro per una stanza a 3km dall’Aeroporto di Napoli Capodichino, mentre per dormire in città il prezzo di partenza si aggira intorno ai 350 euro. Per una stanza su Airbnb si deve spendere 235 euro alloggiando a Pozzuoli, ma per dormire in una zona più centrale di Napoli si arriva anche fino a 5mila euro a notte