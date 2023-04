La truffa è un reato molto grave che può causare notevoli danni sia materiali che psicologici alle vittime. Purtroppo, spesso le persone più vulnerabili, come gli anziani, sono le vittime preferite dei truffatori. In questo caso, la polizia di Caserta ha svolto un’importante attività investigativa che ha portato all’arresto di due individui ritenuti responsabili di una truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana donna. Secondo quanto riportato dalla polizia di Caserta, due soggetti sono fermati durante un controllo sulla carreggiata sud dell’autostrada A/1, nel territorio del comune di Casagiove, mentre si dirigevano verso Napoli. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno trovato diversi monili in oro, custoditi in una busta da lettere nascosta tra alcuni pacchi di patatine. I due soggetti non erano in grado di giustificare il possesso dei gioielli né di fornire informazioni sulla loro provenienza. In totale i due avevano 10mila euro in contanti e gioielli per la stessa cifra, tutti truffati ad una donna di 81 anni.

Un reato, quello della truffa, che prevede l’uso di diversi stratagemmi fraudolenti per ingannare le vittime e indurle a consegnare denaro o beni di valore e che i due hanno perpetrato ad una donna vicino Roma. Nel caso specifico, gli arrestati hanno utilizzato un inganno per sottrarre dei gioielli all’anziana donna, causandole un grave danno economico e psicologico. La polizia di Caserta ha svolto un’attenta attività investigativa che ha portato all’identificazione dei responsabili e all’arresto degli stessi.