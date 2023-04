Truffa aggravata e rapina ai danni di una donna di 87 anni: è il reato che la Squadra Mobile di Salerno contesta a R.F. accusato di avere sottratto 450 euro oltre a diversi oggetti preziosi – tra cui le fedi nuziali e di fidanzamento – a anziana di Cava dé Tirreni. L’87enne, ha accertato la Polizia di Stato, è vittima della cosiddetta “truffa del fantomatico nipote” che chiede urgentemente denaro a per evitare di essere denunciato, per esempio, per un incidente stradale. R.F. è riuscito a carpire la fiducia della donna qualificandosi come emissario del nipote: dopo avere intascato la somma di denaro ha anche messo soqquadro l’abitazione per impossessarsi degli oggetti d’oro presenti.

Questa volta però alla truffa si è aggiunta anche la rapina in quanto l’uomo ha intimato alla 87enne di consegnare le fedi che poi le ha strappato dalle dita dopo averla spinta, prima di scappare. Gli agenti sonio riusciti a bloccare il malvivente e a recuperare gli oggetti preziosi che sono restituiti alla legittima proprietaria.