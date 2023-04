Il ritrovamento del cadavere di un giovane di 25 anni in fondo a una scarpata in Cilento, precisamente in località Caprioli a Pisciotta, rappresenta una tragedia che lascia tutti sgomenti. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il 25enne aveva trascorso la serata di Pasqua in compagnia di alcuni amici in una nota discoteca della zona, che sorge proprio a pochi passi dalla scarpata nella quale è rinvenuto il corpo.

Purtroppo, durante la serata, il giovane si sarebbe allontanato improvvisamente alla ricerca di un posto in cui espletare alcuni bisogni fisiologici, cadendo così nella scarpata e trovando la morte. Sono stati i carabinieri della stazione di Pisciotta ad intervenire sul posto, effettuando tutti i rilievi utili a determinare la dinamica della tragedia e ascoltando le testimonianze dei presenti. Tuttavia, resta ancora da chiarire come abbia fatto il 25enne a cadere nella scarpata: non si esclude che il costone abbia improvvisamente ceduto, facendolo precipitare.