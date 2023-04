Cadavere ritrovato con segni di bruciature al volto, l’interrogativo principale è cosa abbia causato tali lesioni e se esse abbiano avuto un ruolo determinante nella morte dell’uomo. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità locali, un uomo di 60 anni è trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Venticano, in provincia di Avellino. Ad allertare i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono stati alcuni parenti dell’uomo, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da diverso tempo.

Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo dell’uomo e immediatamente allertato i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno avviato le indagini per cercare di fare chiarezza sulle cause del decesso.

Le prime ipotesi formulate dagli investigatori, riportate dalla stampa locale, parlano di segni di bruciature al volto, ma al momento non è chiaro cosa abbia causato tali lesioni. Potrebbe trattarsi di un incidente domestico, oppure di un gesto volontario dell’uomo.