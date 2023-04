Il ritrovamento di un uomo di 49 anni morto a pochi metri dalla sua abitazione a Domicella, in provincia di Avellino, ha scatenato indagini in corso per risalire alle cause del decesso. Secondo quanto riportato, un amico della vittima ha trovato il corpo senza vita sulle scale che portano all’ingresso dell’abitazione nella tarda serata di ieri e ha allertato immediatamente i soccorritori. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso e sul posto sono giunti i carabinieri e il pm della Procura di Avellino, Massimo Del Mauro, che ha disposto accertamenti medico-legali per cercare di risalire alle cause del decesso. L’abitazione in cui l’uomo viveva da solo è posta sotto sequestro giudiziario.

Per il momento, le indagini non escludono alcuna pista, anche se non sono emersi elementi che possano far pensare a un contesto di violenza. Gli investigatori stanno analizzando ogni aspetto della vita della vittima per cercare di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore prima del suo decesso.