Il corpo senza vita di un uomo rinvenuto all’interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati, nel quartiere di Posillipo a Napoli. La vittima, di cui non è ancora accertata l’identità, sembra avere un’età compresa tra i 45 e i 50 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto e hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere tutti gli elementi utili all’indagine. Al momento non sono ancora note le cause della morte e i militari non escludono alcuna ipotesi, compreso un omicidio. La zona è isolata per permettere l’arrivo del medico legale e l’esecuzione dei rilievi del caso. Gli uomini in divisa stanno anche effettuando indagini sulle persone che abitano nelle vicinanze per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima.

La comunità del quartiere di Posillipo è rimasta sconvolta dalla notizia e le indagini sono ancora in corso per cercare di fare luce su questo tragico evento. La polizia ha chiesto a chiunque abbia informazioni utili di contattare le autorità competenti.