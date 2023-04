Un bambino di 10 anni è morto a causa delle ustioni riportate in seguito al ritorno di fiamma da una bottiglia con cui aveva gettato dell’alcol nel camino di casa, è stata una notizia terribile che ha colpito profondamente la comunità di Scafati, in Campania. Secondo quanto riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha seguito la vicenda interfacciandosi con i vertici dell’azienda ospedaliera, il bambino era operato tre volte in questi giorni dallo staff dell’ospedale che ha fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi. Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, il bambino ha perso la vita a causa delle gravi conseguenze delle ustioni.

Questa terribile tragedia ci ricorda l’importanza della sicurezza in casa e della consapevolezza dei pericoli che possono derivare dall’uso di sostanze infiammabili come l’alcol. È fondamentale educare i bambini sulla sicurezza domestica e sui pericoli di determinati comportamenti, come ad esempio gettare dell’alcol nel camino.