Una bambina di 6 anni, Aurora Napolitano, è morta vicino a Napoli dopo esser stata travolta da un’auto. E’ successo in via Emilio Buccafusca, nel Comune di Casalnuovo, dove sono intervenuti i carabinieri del posto, con il 118 e i vigili del fuoco. Inutile l’intervento dei soccorritori per la piccola, che è deceduta sul colpo. In corso i rilievi delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’auto che ha investito e ucciso una bambina di 4 anni, a Casalnuovo, è rintracciata e si trova nei pressi del luogo dove è morta la piccola. A diffondere la voce dell’auto pirata erano stati diversi testimoni che l’avevano riferita ai militari all’arrivo in via Buccafusca. I Carabinieri hanno però condotto i primi accertamenti e appurato che l’auto era sul posto.

I militari tanno ora indagando per risalire all’esatta dinamica dei fatti e capire per quale motivo le persone che li hanno avvicinati hanno parlato di un pirata.