Demolizione di una villetta abusiva con vista panoramica sui vigneti del Lacryma Christi e sul golfo di Torre del Greco e Torre Annunziata, un segnale importante nella lotta contro le costruzioni abusive. L’iter che ha portato alla demolizione della struttura è lungo e complicato, ma alla fine la giustizia ha respinto i ricorsi e fatto partite l’abbattimento. La demolizione della villetta è solo la prima di quattro esecuzioni disposte dalla Procura del Tribunale di Nola, che ha agito in collaborazione con l’Ente Parco del Vesuvio per accelerare i tempi delle demolizioni delle costruzioni abusive presenti nella zona del parco. L’immobile abbattuto era di circa 150 metri e si trova in Via Amati nella zona di Via Zabatta.

Nonostante la demolizione della villetta sia effettuata a danno dei proprietari, che hanno perso tutti i gradi di giudizio, è un segnale importante per tutelare il territorio e la sua bellezza naturale. Il lavoro non è però terminato, infatti ci sono ancora molte altre costruzioni abusive da demolire nel Parco del Vesuvio.