Gravissimo incidente questo pomeriggio lungo la strada statale Salaria, all’altezza del km 61, nel territorio comunale di Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti. Lo schianto frontale ha coinvolto tre veicoli, un furgoncino, un’autovettura e una mini-car. Nello schianto hanno perso la vita due persone, un uomo e una donna, di eta’ compresa tra i 40 e i 50 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite: si tratta di un uomo di 59 anni e di un minore di appena 15 anni. Uno dei due feriti e’ stato trasportato in elicottero al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, l’altro e’ stato soccorso via terra dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Non si conoscono, al momento, le condizioni di entrambi. Sul luogo dell’impatto e’ tutt’ora presente il personale della polizia stradale di Rieti, i vigili del fuoco e i carabinieri. La Salaria, al momento, e’ chiusa in entrambi i sensi di marcia, con deviazioni alternative predisposte presso la viabilita’ locale. Sconosciuta la dinamica dell’incidente, che e’ ora al vaglio degli investigatori. Sul posto c’e’ anche il magistrato di turno della procura di Rieti.

Le indagini

Potrebbe essere stata la pioggia la causa, o una delle cause, dell’incidente. Al momento dello scontro, infatti, sulla statale si stava abbattendo una fitta pioggia, in uno dei tratti piu’ pericolosi del tratto reatino della consolare. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, i veicoli si sarebbero scontrati a seguito della manovra di uno dei tre, che e’ andato ad impattare su un altro mezzo. I due 47enni sono morti sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite: un uomo di 59 anni trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in codice rosso; una ragazza di 15 anni e’ invece trasportata via terra all’ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti per accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione.

Gli accertamenti di carabinieri e polizia per appurare l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso, mentre la statale rimane ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.