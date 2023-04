Il Raggruppamento Campania dell’Esercito italiano, a guida Primo Reggimento Bersaglieri, insieme alle Forze di polizia territoriali, ha operato con ordinanza della Questura di Napoli, a Scisciano, Nola, San Vitaliano, Marigliano e Saviano. Controllate 7 attività commerciali e sequestrati 5030 metri quadrati di aree di sversamento. Nove persone sono identificate, 2 persone denunciate e 3 persone sanzionate, con multe per un totale di oltre 148 mila Euro. In particolare, a Scisciano, in un’area privata, ritrovato un deposito illecito di circa 30.000 kg di rifiuti di vario genere. A Saviano, in un’autofficina, il proprietario è sanzionato e denunciato con una multa di oltre 93 mila euro, mentre a Marigliano, a seguito del controllo di un’area privata, successivamente sequestrata, sono ritrovati rifiuti di vario genere abbandonati e depositati in modo illecito.

Durante l’attività, inoltre, sono controllate aziende che negli anni scorsi erano sanzionate o sequestrate. Di queste, solo una su quattro, è risultata attualmente in regola. L’operazione è condotta dall’ Esercito, Guardia di Finanza dell’agenzia dell’area Nolana, Polizia municipale di Nola e Marigliano, Polizia di Stato di Scisciano e Carabinieri di Cimitile.