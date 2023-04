Nel pomeriggio di ieri, a Pozzuoli, si è verificato un tentativo di rapina con spari da un’auto all’altra. Secondo quanto riferito dagli investigatori, due individui a bordo di un’utilitaria avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro un altro veicolo in movimento. Si ritiene che si sia trattato di un tentativo di rapina. Il veicolo bersaglio è rimasto colpito alla parte posteriore sinistra, ma fortunatamente il conducente, un 24enne incensurato, non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili del tentativo di rapina.

Non è la prima volta che a Pozzuoli si verificano episodi di questo tipo. Infatti, solo mercoledì sera si è verificato un altro tentativo di rapina, questa volta presso un distributore di benzina IP in via Campi Flegrei. Durante il tentativo di rapina, è stato colpito il figlio del titolare del distributore, anche se per fortuna in modo non grave.

La città di Pozzuoli sembra essere colpita da una serie di reati violenti, come i tentativi di rapina. Questi episodi generano preoccupazione tra la popolazione locale e le autorità competenti stanno lavorando per trovare i responsabili e porre fine a questa serie di violenze.