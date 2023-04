Situazione alla stazione Centrale di Napoli molto tesa a seguito della partita di calcio tra Napoli e Salernitana, quando centinaia di tifosi hanno cercato di forzare uno degli ingressi per accedere alla zona dei binari. La ragione di questo tentativo è stata la mancanza di biglietti disponibili per i treni che dovevano lasciare il capoluogo campano. Gli agenti di polizia e il personale ferroviario hanno fatto fronte alla carica dei tifosi, riuscendo a respingere l’assalto e a chiudere il cancello dell’ingresso. In seguito, il personale di Ferrovie dello Stato ha annunciato l’istituzione di un treno speciale per Caserta, per far fronte alla straordinaria affluenza di persone rimaste senza posto sui treni regolari.

Si tratta di un episodio che ha causato momenti di grande tensione e preoccupazione, ma che ha trovato una soluzione grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale ferroviario. Tuttavia, è importante che gli organizzatori di eventi sportivi e le autorità competenti si impegnino per prevenire situazioni del genere, garantendo la sicurezza dei tifosi e degli altri passeggeri che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico.