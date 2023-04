Nuovi bonus per il mese di maggio 2023 in Italia.Includono il bonus occhiali da vista e lenti a contatto, il bonus trasporti, il bonus bollette e l’assegno unico per le famiglie con figli. Inoltre, c’è anche il bonus asilo nido per le famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni. Il bonus occhiali da vista e lenti a contatto permette di ottenere uno sconto di 50 euro sull’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, con la condizione che il tetto reddituale annuo certificato ISEE sia uguale o inferiore a 10.000 euro.

Quello per i trasporti prevede uno sconto di 60 euro sull’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico cittadino, ma solo per coloro che hanno un reddito certificato ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro. Il bonus bollette per il trimestre aprile, maggio e giugno 2023 consente di ricevere uno sconto applicato direttamente nella fattura dell’utenza di luce, gas e acqua. Il valore del reddito ISEE determina il rilascio del beneficio, con un tetto di reddito ISEE di 9.530 euro annui per la fornitura idrica e di 15.000 euro annui per luce e gas.

L’assegno unico per le famiglie con figli sostituisce alcuni dei precedenti bonus famiglia ed è basato sul reddito certificato ISEE delle famiglie. Le famiglie con redditi “bassi” ricevono un assegno unico universale di 189 euro per minore, mentre per le soglie reddituali alte il valore del beneficio non supera i 54 euro per minore.

Infine, il bonus asilo nido offre alle famiglie con bambini di età inferiore a 3 anni un aiuto per il pagamento della retta scolastica, con un importo massimo di 3.000 euro contro un valore minimo di 1.500 euro, sempre in base al reddito certificato ISEE delle famiglie.