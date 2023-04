Dal bonus trasporti a bonus occhiali, passando per quello asilo nido. Dal mese di maggio 2023 è possibile richiedere una serie di agevolazioni per cui è possibile presentare domanda online. Ecco tutti i bonus richiedibili. Buone notizie per gli italiani. Dal mese di maggio 2023 sarà possibile richiedere e inoltrare domanda per una serie di misure e agevolazioni che ritornano quasi a sorpresa a sostenere la difficile situazione delle tante famiglie italiane che si trovano a far fronte ai numerosi rincari legati soprattutto al caro bollette e carburante.

E’ cosa nota che nei primi mesi di questo 2023 la situazione relativa al prezzo del gas risulta essere molto instabile. Dai folli rincari del secondo semestre del 2022 la situazione oggi sembra essere molto incerta. A sottolinearlo anche il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, il quale ha sottolineato che i prezzi del gas e dell’elettricità sono molto volatili e le quotazioni instabili.

Perciò secondo le stime, il prezzo del gas dovrebbe sfiorare un + 15% nel quarto trimestre del 2023 rispetto agli attuali dati, mentre per l’energia si parla di un +25%. Se i dati dovessero essere confermati gli italiani andranno a pagare in più circa 300 euro per le bollette di luce e gas. Tale annuncio ha destato particolare preoccupazione tra le associazioni dei consumatori ed anche nel governo. Lo stesso ha infatti riconfermato una serie di Bonus ma ne ha riproposto altri che partiranno nel prossimo mese di maggio 2023.

Ecco quali sono tutte le misure richiedibili a maggio.

Bonus trasporti, occhiali e non solo: ecco tutte le misure richiedibili nel mese di maggio

Il governo Meloni è sempre più concentrato a porre in essere delle misure a sostegno delle famiglie in difficoltà. Numerose sono le agevolazioni e gli sconti previsti a partire dal mese di maggio 2023 per le famiglie economicamente svantaggiate.

Nel decreto dedicato al caro energia, sono stati riconfermati per il trimestre aprile- giugno 2023 i bonus sociali dedicati ai soggetti in difficoltà e per i clienti in gravi condizioni di salute. Si tratta di una misura che permette di ottenere uno sconto diretto sulla fattura della luce, gas e acqua.

Naturalmente per poter beneficiare di tale agevolazione è necessario possedere alcuni requisiti specifici. Ad esempio per accedere al bonus relativo alla fornitura idrica è necessario possedere un ISEE uguale o inferiore a 9.530 euro annui. Per luce e gas, il limite ISEE sale a 15.000 euro annui. Per richiederlo non è necessario presentare alcuna domanda, sarà sufficiente compilare la DSU per il rilascio dell’ISEE. Sarà compito dell’INPS trasmettere ad ARERA i dati relativi ai beneficiari del bonus bollette.