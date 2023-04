Ad aprile sono molti i bonus disponibili per i lavoratori autonomi. Tra questi bonus ci sono l’ISCRO, la cassa integrazione introdotta sperimentalmente dal 2021 al 2023 per i lavoratori autonomi che hanno registrato una riduzione del reddito pari ad almeno il 50% rispetto alla media degli ultimi 3 anni. In alternativa, i lavoratori autonomi possono richiedere il Reddito di Cittadinanza, con un limite di reddito annuo di 6.000 euro e un ISEE inferiore a 9.360 euro.

Inoltre, nel 2023 sono disponibili bandi per tre contributi a fondo perduto destinati alle Partite Iva e ad altre imprese in difficoltà, tra cui il bando ON – Oltre nuove imprese a tasso zero, rivolto alle Partite Iva e alle piccole e medie imprese costituite principalmente da giovani o donne, e il pacchetto di contributi a fondo perduto chiamato Cultura Crea 2.0, destinato a tutte le attività imprenditoriali e no profit nel settore dell’industria culturale, creativa e turistica. Le richieste per alcuni di questi bonus hanno già delle scadenze, quindi è importante fare attenzione ai termini per presentare le domande.