Il governo Meloni ha approvato il Def (Documento di economia e finanza) che prevede un intervento di taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi. Il nuovo intervento copre il periodo di maggio a dicembre e sarà destinato soltanto ai lavoratori che guadagnano fino a 25mila euro lordi annui. Il taglio del cuneo fiscale per questa fascia di reddito era già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, ma ora il governo intende stanziare ulteriori 3 miliardi per questo intervento.

Secondo le prime stime, i lavoratori con redditi fino a 25mila euro lordi annui potrebbero trovare in busta paga, nell’arco temporale che va da maggio a dicembre, circa 25-30 euro in più al mese, ovvero 300-360 euro all’anno. Questo nuovo intervento avrà un duplice effetto: sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e contribuire alla moderazione della crescita salariale per contrastare una pericolosa spirale salari-prezzi.