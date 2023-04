Il deposito del megastore “Poltronesofà” in via Aurelia 1303 vittima di un furto di grandi dimensioni. I ladri sono entrati nel deposito e hanno rubato attrezzature video per un valore di 500.000 euro. Si tratta di attrezzature utilizzate dai cine-operatori per la registrazione e il montaggio di spot pubblicitari. Il valore delle attrezzature è stimato dalle diverse società che ne sono proprietarie e tutte le attrezzature erano assicurate, anche per casi specifici. Tuttavia, la natura del furto fa pensare ad un basista interno. Il furto è scoperto dai dipendenti venerdì mattina quando hanno iniziato il turno di lavoro e si sono accorti dell’ammanco. La polizia chiamata sul posto, ma non ha potuto fare altro che constatare l’entità del furto. Il magazzino del megastore “Poltronesofà” non è dotato di sistemi di videosorveglianza, il che ha reso più difficile l’individuazione dei responsabili del furto.

La vigilanza del magazzino è assicurata da personale in carne ed ossa, che lavora anche di notte, ma non si è accorto del furto. L’area del magazzino è ampia e limitrofa ad altre strutture commerciali, ma non vi sono palazzi o edifici abitati nelle vicinanze. La polizia confida che altre strutture commerciali vicine abbiano sistemi di videosorveglianza attivi e che possano aver ripreso dei dettagli utili per l’identificazione dei responsabili.

Nel magazzino rubato erano presenti videocamere, luci, cavalletti e persino un “dolly” o una gru utilizzata per la ripresa di immagini. Il furto è stato messo a segno con grande calma e silenzio, il che fa pensare che i responsabili fossero ben organizzati e preparati.