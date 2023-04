Una sorta di carro bestiame. E’ così che sembrava il treno che il pomeriggio di martedì 11 aprile conduceva da Pisciotta a Napoli. A denunciare le condizioni in cui si stava nei vagoni, con molte persone ammassate all’impiedi nei corridoi, è uno dei viaggiatori che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli raccontando come anche donne, bambini e diversamente abili siano stati costretti a viaggiare in tal modo.

“Abbiamo inviato la segnalazione alla direzione di Trenitalia per avere delucidazioni. Non sono accettabili tali condizioni di viaggio su di un treno che effettua questo tipo di percorrenza. Bisognerebbe effettuare maggiori controlli sulle prenotazioni e stabilire un tetto massimo di posti disponibili e nei periodi notoriamente più affollati prevedere un numero maggiore di corse. Non è soltanto una questione di civiltà ma anche di sicurezza.” –ha commentato Borrelli.