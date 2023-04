“La vergogna dei social ha da tempo superato ogni limite. Mi è stato segnalato un video in cui si simula l’eruzione del Vesuvio in occasione dell’ultima giornata di campionato, quando si sancirebbe ufficialmente il successo del Napoli. In alto si vede il vulcano eruttare e sotto, quella che sta a indicare l’esultanza del resto d’Italia. È qualcosa di scandaloso e profondamente preoccupante, un filmato che nascondendosi dietro la formula dello scherzo, instilla e diffonde odio. Ho immediatamente provveduto a segnalare il profilo TikTok e confido che presto il gestore sia individuato dalle autorità competenti e paghi per questo contenuto inqualificabile”. Lo denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

“Non si ferma la nostra battaglia per introdurre misure sanzionatorie, penali e amministrative, in materia di social media, soprattutto per tutelare i nostri giovani”.