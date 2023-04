“Nei pressi della stazione ferroviaria di Barra, della Società Eav s.r.l., è presente un sottopasso pedonale che mette in collegamento via Velotti con via Chiaromonte, opera di cui beneficia la cittadinanza ma che non ha alcuna funzionalità all’esercizio ferroviario. Il sottopasso in parola è tuttora oggetto di una Convenzione sottoscritta in data 16/06/2003 tra la allora Circumvesuviana s.r.l. e il Comune di Napoli – Circoscrizione di Barra”. Lo sottolinea, in una nota, l’Eav che chiede al Comune il rispetto di tale convenzione altrimenti si rischia la chiusura del transito.

“Secondo tale convenzione, la Circumvesuviana garantisce il transito pedonale alla cittadinanza lasciando in capo al Comune di Napoli, ora VI Municipalità, gli oneri di “manutenzione ordinaria, straordinaria, illuminazione e pulizia della scala e suoi accessori”. Qualora il Comune di Napoli continuasse ad ignorare i termini della citata convenzione – si sottolinea – l’Eav sarà costretta a recedere dalla stessa e chiudere definitivamente al transito pedonale il sottopasso visto lo stato in cui si trova”.