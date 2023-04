C’è una vicenda di estorsioni legata allo spaccio di stupefacenti nel rione di case popolari ‘Bronx’ di Caivano dietro un tentato duplice omicidio commesso il 7 aprile 2022. A fare luce sulla vicenda le indagini della Dda partenopea che hanno portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla Polizia di Stato nei confronti di tre individui. Luigi Natale, 36 anni, napoletano, finora ai domiciliari in una comunità di Belluno, è accusato di tentato duplice omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, nonché di detenzione di sostanza stupefacente; Alessandro Maugeri, 30 anni, di Acerra, una delle vittime del tentato omicidio, è indagato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso; Raffaele Zambella, 42 anni, già detenuto, è accusato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di sostanza stupefacente.

Secondo le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di Afragola, effettuate con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, il duplice tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, di Alessandro e Roberto Alfio Maugeri fu la risposta all’estorsione commessa nella stessa giornata contro Natale nell’ambito dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.